Текстуринг, иллюстрации, векторная графика, паттерны.
Высшее художественное образование - доп. специализация техническая компьютерная графика.
Живопись
Рисунок
Векторная обработка изображений
Иллюстрации
Текстуринг 3D моделей в Substance Painter
Пиксельная и лоуполи графика для игр
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