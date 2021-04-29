rushcat

Екатерина Руднева rushcat

 
36 летУкраина/Щёлкино
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Текстуринг, иллюстрации, векторная графика, паттерны.

Высшее художественное образование - доп. специализация техническая компьютерная графика.

Живопись

Рисунок

Векторная обработка изображений

Иллюстрации

Текстуринг 3D моделей в Substance Painter

Пиксельная и лоуполи графика для игр

Обращайтесь обсудим Ваш заказ.

Наружная реклама
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#897
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#915
Дизайн продукции
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#1242
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1990
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#2452
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2739
Показать все услуги