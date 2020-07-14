rushei

Руслан rushei

 
46 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Ремонт техники, услуги по созданию сайтов

Установка инастройки Операционных систем и ПОПрошивка,восстановление, ремонт смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков,

мониторов, принтеров, МФУ и другой электроники!Разработка,редактирование веб-сайтов, работа с фото и видеоматериалами и т.д.Крометого:·                   информационно-технологическаяподдержка предприятия и отдельных пользователей;·                   повышениепроизводительности компьютерной сети предприятия;·                   улучшениеинформационной безопасности,·                   услуги системногоадминистратора на договорной основе;·                   установка, проектирование,монтаж и обслуживание сетей и охранных систем видеонаблюдения;·                   создание ипродвижение сайтов предприятия. Обращайтесь - подберу и зарегистрирую домен в любой зоне, зарегистрирую хостинг и привяжу к нему домен.

Также при необходимости подскажу и установлю CMS наиболее подходящую для Вашего проекта.

В итоге Вы получаете:

  • Подбор и регистрацию домена (стоимость домена оплачиваете самостоятельно);
  • Подбор и регистрацию хостинга с тестовым периодом;
  • Установку CMS подходящую под Ваши потребности (по желанию).
Опытработы: 19 лет. Обращаться по тел.: +38 096 039 80 94