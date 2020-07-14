Установка инастройки Операционных систем и ПОПрошивка,восстановление, ремонт смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков,
мониторов, принтеров, МФУ и другой электроники!Разработка,редактирование веб-сайтов, работа с фото и видеоматериалами и т.д.Крометого:· информационно-технологическаяподдержка предприятия и отдельных пользователей;· повышениепроизводительности компьютерной сети предприятия;· улучшениеинформационной безопасности,· услуги системногоадминистратора на договорной основе;· установка, проектирование,монтаж и обслуживание сетей и охранных систем видеонаблюдения;· создание ипродвижение сайтов предприятия. Обращайтесь - подберу и зарегистрирую домен в любой зоне, зарегистрирую хостинг и привяжу к нему домен.
Также при необходимости подскажу и установлю CMS наиболее подходящую для Вашего проекта.
В итоге Вы получаете:
- Подбор и регистрацию домена (стоимость домена оплачиваете самостоятельно);
- Подбор и регистрацию хостинга с тестовым периодом;
- Установку CMS подходящую под Ваши потребности (по желанию).