Ремонт техники, услуги по созданию сайтов

Установка инастройки Операционных систем и ПОПрошивка,восстановление, ремонт смартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков,

мониторов, принтеров, МФУ и другой электроники!Разработка,редактирование веб-сайтов, работа с фото и видеоматериалами и т.д.Крометого:· информационно-технологическаяподдержка предприятия и отдельных пользователей;· повышениепроизводительности компьютерной сети предприятия;· улучшениеинформационной безопасности,· услуги системногоадминистратора на договорной основе;· установка, проектирование,монтаж и обслуживание сетей и охранных систем видеонаблюдения;· создание ипродвижение сайтов предприятия. Обращайтесь - подберу и зарегистрирую домен в любой зоне, зарегистрирую хостинг и привяжу к нему домен.

Также при необходимости подскажу и установлю CMS наиболее подходящую для Вашего проекта.

В итоге Вы получаете:

Подбор и регистрацию домена (стоимость домена оплачиваете самостоятельно);

Подбор и регистрацию хостинга с тестовым периодом;

Установку CMS подходящую под Ваши потребности (по желанию).

Опытработы: 19 лет. Обращаться по тел.: +38 096 039 80 94