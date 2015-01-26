ruslan-r-safin

Профессиональная работа с журналистскими текстами всех жанров. Создание оригинальных текстов, техническое и литературное редактирование.

Публикуюсь в СМИ с 1998 года, профессионально занимаюсь журналистикой с 2007 года. Среди прочего работал в газете "Аргументы и Факты" и Информационном агентстве России ТАСС (ранее - ИТАР-ТАСС).

Могу предложить оригинальные, не скучные, грамматически и стилистически правильные тексты любых жанров. При наличии выбора отдам предпочтение долгосрочным, творческим, интересным для меня проектам.