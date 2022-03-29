Front-End Developer ..... Всем привет!!!
"Более 70 лет работы в IT. Со мной сотрудничали такие компании как Apple, Nike и SpaceX. Так же я придумал Instagram и логотип для Adidas"
Ну а если серьезно...
Начинающий специалист у которого есть большое желание обучаться и развиваться дальше в этом направлении. Образование со студенческих времен: среднее техническое.
Верстаю валидно и адаптивно чистым и понятным кодом...
CSS3/JS - анимация сайтов...
Технологии: HTML5, CSS3, JS, jQuery, Less, Sass, Flexbox, Bootstrap