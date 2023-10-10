ruslan_PPC

Специалист по настройке контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google_ADS

Являюсь опытным специалистом по настройке контекстной рекламе с многолетним опытом работы в области интернет-маркетинга. Моя специализация включает в себя настройку и оптимизацию рекламных кампаний в Google Ads и Яндекс.Директ, что позволяет моим клиентам максимизировать видимость своих брендов и продуктов в поисковых системах.

Мой опыт включает в себя успешное управление рекламными бюджетами различных масштабов, анализ рекламных данных, а также разработку стратегий для достижения бизнес-целей.

Моя цель - помочь компаниям и предпринимателям достичь успеха в интернет-рекламе, обеспечивая им максимальный ROI и видимость в сети. Я всегда ориентирован на результат и готов разработать индивидуальные стратегии для каждого клиента, учитывая их уникальные потребности и бизнес-цели.