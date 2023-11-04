Диктор, озвучка текстов, реклама

Тип голоса: баритон.

Работаю в различных направлениях, начиная от закадровых текстов, заканчивая статусными рекламными роликами.

Голос Севастополя на выставке «Россия» 2023 на ВДНХ.

Демо можно послушать здесь:

https://cloud.mail.ru/public/cQ1t/sQVYcmpjw

Есть собственная студия звукозаписи - подготовленное акустическое помещение, микрофон Lewitt LCT 440 Pure, звуковая карта Focusrite Scarlett 2i2. У микрофона - каждый день. Владею навыками аудио- и видеомонтажа.

Телефон для связи: +7 (978) 813-71-58 (☎, WhatsApp, Telegram)