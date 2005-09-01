ruslan_horbal

ДОСВІД РОБОТИ
ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
09.2005 - 09.2009
Приватна школа "The School of Tomorrow"
МЕНЕДЖЕР-ЮРИСКОНСУЛЬТ
10.2009 - 02.2010
президентська виборча кампанія -2009/10
СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ - ЮРИСКОНСУЛЬТ
08.2011 – 03.2014
Управління освіти Євпаторійської міської ради
ПРИВАТНИЙ РЕПЕТИТОР
09.2009 – теперішній час
викладання англійської мови, написання контрольних, курсових робіт, перекладів
Маю досвід написання статей в автомобільні видання
ОСВІТА
КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (2000-2005)
Англійська мова та зарубіжна література, українська мова та українська
література, методика викладання англійської мови, української мови та
літератури (диплом з відзнакою)
АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ (ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА) (2005-2009)
Юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист»
Володію англійською (вільно), французькою (середній рівень) та іспанською (початковий рівень) мовами