ruslan_horbal

Руслан ruslan_horbal

 
41 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

ДОСВІД РОБОТИ

ВИКЛАДАЧ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

09.2005 - 09.2009

Приватна школа "The School of Tomorrow"

МЕНЕДЖЕР-ЮРИСКОНСУЛЬТ

10.2009 - 02.2010

президентська виборча кампанія -2009/10

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ - ЮРИСКОНСУЛЬТ

08.2011 – 03.2014

Управління освіти Євпаторійської міської ради

ПРИВАТНИЙ РЕПЕТИТОР

09.2009 – теперішній час

викладання англійської мови, написання контрольних, курсових робіт, перекладів

Маю досвід написання статей в автомобільні видання

ОСВІТА

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (2000-2005)

Англійська мова та зарубіжна література, українська мова та українська

література, методика викладання англійської мови, української мови та

літератури (диплом з відзнакою)

АКАДЕМІЯ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ (ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНКА) (2005-2009)

Юридичний факультет, спеціальність «Правознавство», кваліфікація «юрист»

Володію англійською (вільно), французькою (середній рівень) та іспанською (початковий рівень) мовами

Написание статей