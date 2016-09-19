ruslan_smirnov

1. Твёрдое знание и понимание семейства операционных систем Microsoft Windows 7, Windows 8/10 (на уровне администратора локальной системы), Mac OS.
2. Имею опыт работы со следующим ПО:
- Active Directory (в том числе на уровне администратора);
- MS Share Point (администрирование внутреннего портала);
- 1С:Предприятие, 1С:Документооборот (базовые знания, в том числе конфигуратора 1С);
- Microsoft SQL Server (поднятие простейших серверов, базовые навыки написания запросов);
- DameWare, TeamViewer (удаленная поддержка пользователей);
- Citrix Receiver (контроль подключений, настройка);
- Bitrix/1C:Битрикс (работа с панелью администратора портала);
- WordPress, Joomla, SquareSpace (поднятие простейших сайтов, перенос существующих на движок);
- Adobe Photoshop (профессиональная обработка фото, создание баннеров для сайта, логотипов компании, баннеров для наружной рекламы, участие в конкурсах и т.д.);
- Базовые знание языков программирования С++, Java Script, PHP (прекрасно умею читать код);
- На начальном уровне пробую себя в качестве разработчика приложений под мобильные устройства на базе IOS;
3. Продвинутое знание продуктов Microsoft MS Office 2003-2014;
4. Понимание принципов работы сетевого оборудования и внутреннего устройства компьютерной сети;
5. Базовые знания серверных операционных систем Microsoft Server 2003 и 2008, 2012;
6. Знание устройства персонального компьютера и периферийных устройств, включая умение настройки Wi-Fi роутеров и USB модемов, а также устройств на базе IOS и Android;
7. Опыт ремонта компьютеров (свой мини-сервис на дому).
8. Умение удалять вирусы и устранять последствия его деятельности;
9. Опыт выстраивания конструктивного взаимодействия с людьми: ясно излагаю свои мысли (в том числе в деловой переписке);
10. Знание английского языка, достаточные для чтения технической литературы и общения;
11. Понимание порядка ведения и оформления технической документации;
12. Знание и выполнение правил внутреннего трудового распорядка; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
13. Легкообучаем, стрессоустойчив, коммуникабелен. Ценю свой труд и проявляю интерес к новым увлекательным предложением в сфере своей деятельности.