ruslan_smirnov

Ruslan S

1. Твёрдое знание и понимание семейства операционных систем Microsoft Windows 7, Windows 8/10 (на уровне администратора локальной системы), Mac OS.

2. Имею опыт работы со следующим ПО:

- Active Directory (в том числе на уровне администратора);

- MS Share Point (администрирование внутреннего портала);

- 1С:Предприятие, 1С:Документооборот (базовые знания, в том числе конфигуратора 1С);

- Microsoft SQL Server (поднятие простейших серверов, базовые навыки написания запросов);

- DameWare, TeamViewer (удаленная поддержка пользователей);

- Citrix Receiver (контроль подключений, настройка);

- Bitrix/1C:Битрикс (работа с панелью администратора портала);

- WordPress, Joomla, SquareSpace (поднятие простейших сайтов, перенос существующих на движок);

- Adobe Photoshop (профессиональная обработка фото, создание баннеров для сайта, логотипов компании, баннеров для наружной рекламы, участие в конкурсах и т.д.);

- Базовые знание языков программирования С++, Java Script, PHP (прекрасно умею читать код);

- На начальном уровне пробую себя в качестве разработчика приложений под мобильные устройства на базе IOS;

3. Продвинутое знание продуктов Microsoft MS Office 2003-2014;

4. Понимание принципов работы сетевого оборудования и внутреннего устройства компьютерной сети;

5. Базовые знания серверных операционных систем Microsoft Server 2003 и 2008, 2012;

6. Знание устройства персонального компьютера и периферийных устройств, включая умение настройки Wi-Fi роутеров и USB модемов, а также устройств на базе IOS и Android;

7. Опыт ремонта компьютеров (свой мини-сервис на дому).

8. Умение удалять вирусы и устранять последствия его деятельности;

9. Опыт выстраивания конструктивного взаимодействия с людьми: ясно излагаю свои мысли (в том числе в деловой переписке);

10. Знание английского языка, достаточные для чтения технической литературы и общения;

11. Понимание порядка ведения и оформления технической документации;

12. Знание и выполнение правил внутреннего трудового распорядка; правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

13. Легкообучаем, стрессоустойчив, коммуникабелен. Ценю свой труд и проявляю интерес к новым увлекательным предложением в сфере своей деятельности.