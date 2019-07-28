ruslan_vasiliev

Васильев Руслан Александрович Интересуюсь развитием коммерческих проектов, способен обеспечить письменную красоту и аудиторию вашего проекта в поста

Васильев Руслан Александрович Интересуюсь развитием коммерческих проектов, способен обеспечить письменную красоту и аудиторию вашего проекта в поставленный срок. Являюсь автором 40 статей по фотографии и рекламе, которые опубликованы в фотошколе Pikcha, привлекшие в компанию за месяц более тысячи человек и сотню учеников . Разрабатывал посты для блогеров по темам коммерции, праздников, продвижению контента и фотооборудованию. Мы с вами в команде придём к нацеленному результату за планируемый срок и выведем проект на новый уровень.