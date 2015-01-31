ruslana2209

юрист (специализация: договорное право, арбитраж)

Практикующий юрист с 2000 года.

настоящее место работы:

ООО "БИТ Интеллектуальные Технологии", г. Санкт-Петербург

Функционал:

Проведение претензионной работы по дебиторской задолженности, анализ правовой части спора, подбор доказательной базы (в том числе для

соблюдения до судебного и судебного порядка расторжения договоров); Взыскание дебиторской задолженности в судебном порядке (составление процессуальных документов, представительство в судах); Сопровождение исполнения судебных актов в отношении дебиторов (получение исполнительных листов и их предъявление в банк должника, в отделы

судебных приставов); Работа с гражданско-правовыми договорами: Проверка на соответствие законодательству проектов договоров, предоставление предложения по устранению выявленных несоответствий; Согласование условий проектов договоров, разработанных контрагентами; Составление и рассмотрение протоколов разногласий; Рассмотрение предложений контрагентов по изменению и дополнению заключенных договоров; Подготовка проектов изменений и дополнений к заключенным договорам; Определение и реализация мер по до судебному урегулированию разногласий с контрагентами по вопросам заключения, изменения договоров; Проведение с сотрудниками проектных отделов семинаров по повышению компетенции в договорной работе с контрагентами. 99% положительных решений на общую сумму 5 559 700 рублей.