ruslangaiderbek

Разработка архитектурно-планировочных решений зданий и сооружений. Разработка фасадов, визуализация. AutoCAD, Revit, 3Ds M

Разработка архитектурно-планировочных решений зданий и сооружений. Разработка фасадов, визуализация. AutoCAD, Revit, 3Ds Max, Макетирование.

Разработка фасадов, разрезов, планов этажей.

Рисунок был одним из моих любимых предметов в школе. С 1998 года я начал писать картины, экспериментировать с различными техниками графики и маслом, что отвечает моему темпераменту и творческому видению.

Рисунок, как форма передачи мысли архитектора в виде линий и пятен на бумагу, выражает понимание предмета, который рисует архитектор , представляет как некий образ у себя в голове, который необходимо быстро и верно зафиксировать на бумаге. И чем лучше архитектор или художник владеет рисунком как языком, тем яснее и точнее он может передать свою мысль с определенным состоянием или настроением.

В число проектов, реализованных при моем участии, входят ЖК «Солнечный», и много других значимых объектов.