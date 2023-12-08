ruslanmoldiarov

Руслан ruslanmoldiarov

 
51 год
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Копирайтер

Перепечатка текстов,которая включает в себя: печать текста с отсканированных документов ; печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый

документ. Вывод информации с картинок,аудио,видео и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.

Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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