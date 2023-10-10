Графический дизайнер, управляющий продажами
май 2007 - настоящее время (5 лет 9 мес)
Медиакорпорация "РИА"
Издательства и Полиграфия
Медиа-корпорация "RIA" (группа интернет-компаний "Ria.ua" (сайты: auto.ria.ua, dom.ria.ua, rabota.ria.ua; региональная медиагруппа "RIA Media" (новостные сайты и региональные газеты в Виннице, Тернополе, Житомире, Казатине, Хмельницком; радио и наружная реклама)
- управление продажами рекламных площадей;
- разработка рекламной продукции;
- дизайн макетов рекламных объявлений;
- дизайн полиграфии;
- web-дизайн...
В 2011 году награжден Дипломом Медиа-корпорации "RIA" "За достигнутые результаты"
По результатам 2012 года отмечен как "Лучший дизайнер 2012" и награжден соответствующим Дипломом Медиа-корпорации "RIA"
Портфолио
- Реклама в каталог104 просмотра
- Рекламный борд120 просмотров
- Макет рекламы в газету107 просмотров