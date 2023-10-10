- разработка рекламной продукции; - дизайн макетов рекламных объявлений;

Графический дизайнер, управляющий продажами

май 2007 - настоящее время (5 лет 9 мес)

Медиакорпорация "РИА"

Издательства и Полиграфия

Медиа-корпорация "RIA" (группа интернет-компаний "Ria.ua" (сайты: auto.ria.ua, dom.ria.ua, rabota.ria.ua; региональная медиагруппа "RIA Media" (новостные сайты и региональные газеты в Виннице, Тернополе, Житомире, Казатине, Хмельницком; радио и наружная реклама)

- управление продажами рекламных площадей;

- разработка рекламной продукции;

- дизайн макетов рекламных объявлений;

- дизайн полиграфии;

- web-дизайн...

В 2011 году награжден Дипломом Медиа-корпорации "RIA" "За достигнутые результаты"

По результатам 2012 года отмечен как "Лучший дизайнер 2012" и награжден соответствующим Дипломом Медиа-корпорации "RIA"