Я ВИЖУ У ВАС СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ?
· Есть идея, которую сложно описать словами?
· Устали от обещаний неопытных «специалистов», которые не справляются сзадачей и блокируют все контакты при появлении первых правок?
· Нужен проект интерьера или экстерьера, в требованиях которого сам чертможет ногу сломать?
Задача дизайна – не просто сделать красивуюкартинку интерьера в стиле Лофт, в котором вашей семье будет неприятно
находиться. Чтобы построить уютный дом вашей мечты, сначала нужен грамотный и
продуманный до мелочей и розеток проект.
ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНА?
Работаю с 2010 года: у меня нет большогоштата, я не берусь за кучу проектов. Заказы никогда не передаются «на сторону»:
каждая задача доводится не только до ума, но и до конца.
Усидчивый мастер своего дела: регулярнопринимаю участие как в отечественных, так и европейских конкурсах, кропотливо
вычерченные работы часто получают награды.
Возможно, выкаждый день слышите подобное представление от Авторов – но какая от этого польза
вашему проекту? Давайте начистоту!
ЗА ЧТО ПЛАТЯТ 100% АВАНС – ИЛИ ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫС УДОВОЛЬСТВИЕМ КО МНЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ:
· Нечеткие фигуры в вашей голове, которые сложно выразить словами,воплощаются с точностью 99,9%.
· Огромное терпение к перфекционизму клиента – требования улавливаются налету.
· Продуманные и красивые эскизы интерьеров - в эту картинку с ходу хочетсявлезть и начать жить.
· Объемно и правдоподобно моделируется будущий проект помещения как внутри,так и снаружи.
Я против деталей «для красоты». Все лишниепредметы интерьера и экстерьера, которые не создают удобство или уют,
отсекаются жестко и без сожалений.
Вам не обязательно знать со 100% точностью,как все должно выглядеть – в ходе работы выявляются слабо уловимые мелочи,
которые задают тон всему помещению.
КАК МЫ С ВАМИ РАБОТАЕМ?
· Обсуждение проекта – для вашего удобства разработан лаконичный Бриф, из которого вдальнейшем составляется ТЗ.
Детали дополнительно оговариваются в скайпе или по почте, в ЛС – чтобы мы могли
удостовериться в том, что точно находимся на одной волне.
· После утверждения Брифа приступаем к работе – с предварительной 100% предоплатой. Сделку вы такжеможете оформить через систему Сейф на данном сервисе, чтобы вам было спокойней
(при этом, стоимость увеличивается на 9% - в счет комиссии за вывод средств).
· Первые макеты отправляются с гордостью . Здесь возможны 2 варианта:
· «Все подошло!» – утверждаем выполнение, закрываем проект.
· «У меня есть несколько поправочек..» - это вполне нормально, если у вас есть своикомментарии к выполненному макету. Ваши пожелания будут учтены, и работа будет
поправлена беззаговорочно – в случае, если в работе есть или пропущены детали,
не оговоренные в ТЗ.
В случае, если после получения макета у вас появилось вдохновение, и вы
решились добавить что-то новое/поменять ракурс/пр – что не было оговорено в
изначальном ТЗ, данные детали будут внесены за дополнительную плату.
Дело в том, что подобные правки также занимают время и труд, который не был
учтен и просчитан изначально в ТЗ. Для меня каждый проект – Жемчужина. Поэтому
даже при доработках важно думать о качестве, а не о том, что «мне за это не
заплатят».
· Вы с удовольствием принимаете работу и отдаете ее прорабу на реализацию– я снетерпением надеюсь на продолжение сотрудничества с вами!