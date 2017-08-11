ДИЗАЙН ЗА 3 КОПЕЙКИ

Я ВИЖУ У ВАС СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОЕКТ?

· Есть идея, которую сложно описать словами?

· Устали от обещаний неопытных «специалистов», которые не справляются сзадачей и блокируют все контакты при появлении первых правок?

· Нужен проект интерьера или экстерьера, в требованиях которого сам чертможет ногу сломать?

Задача дизайна – не просто сделать красивуюкартинку интерьера в стиле Лофт, в котором вашей семье будет неприятно

находиться. Чтобы построить уютный дом вашей мечты, сначала нужен грамотный и

продуманный до мелочей и розеток проект.

ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНА?

Работаю с 2010 года: у меня нет большогоштата, я не берусь за кучу проектов. Заказы никогда не передаются «на сторону»:

каждая задача доводится не только до ума, но и до конца.

Усидчивый мастер своего дела: регулярнопринимаю участие как в отечественных, так и европейских конкурсах, кропотливо

вычерченные работы часто получают награды.

Возможно, выкаждый день слышите подобное представление от Авторов – но какая от этого польза

вашему проекту? Давайте начистоту!

ЗА ЧТО ПЛАТЯТ 100% АВАНС – ИЛИ ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫС УДОВОЛЬСТВИЕМ КО МНЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ:

· Нечеткие фигуры в вашей голове, которые сложно выразить словами,воплощаются с точностью 99,9%.

· Огромное терпение к перфекционизму клиента – требования улавливаются налету.

· Продуманные и красивые эскизы интерьеров - в эту картинку с ходу хочетсявлезть и начать жить.

· Объемно и правдоподобно моделируется будущий проект помещения как внутри,так и снаружи.

Я против деталей «для красоты». Все лишниепредметы интерьера и экстерьера, которые не создают удобство или уют,

отсекаются жестко и без сожалений.

Вам не обязательно знать со 100% точностью,как все должно выглядеть – в ходе работы выявляются слабо уловимые мелочи,

которые задают тон всему помещению.

КАК МЫ С ВАМИ РАБОТАЕМ?

· Обсуждение проекта – для вашего удобства разработан лаконичный Бриф, из которого вдальнейшем составляется ТЗ.

Детали дополнительно оговариваются в скайпе или по почте, в ЛС – чтобы мы могли

удостовериться в том, что точно находимся на одной волне.

· После утверждения Брифа приступаем к работе – с предварительной 100% предоплатой. Сделку вы такжеможете оформить через систему Сейф на данном сервисе, чтобы вам было спокойней

(при этом, стоимость увеличивается на 9% - в счет комиссии за вывод средств).

· Первые макеты отправляются с гордостью . Здесь возможны 2 варианта:

· «Все подошло!» – утверждаем выполнение, закрываем проект.

· «У меня есть несколько поправочек..» - это вполне нормально, если у вас есть своикомментарии к выполненному макету. Ваши пожелания будут учтены, и работа будет

поправлена беззаговорочно – в случае, если в работе есть или пропущены детали,

не оговоренные в ТЗ.

В случае, если после получения макета у вас появилось вдохновение, и вы

решились добавить что-то новое/поменять ракурс/пр – что не было оговорено в

изначальном ТЗ, данные детали будут внесены за дополнительную плату.

Дело в том, что подобные правки также занимают время и труд, который не был

учтен и просчитан изначально в ТЗ. Для меня каждый проект – Жемчужина. Поэтому

даже при доработках важно думать о качестве, а не о том, что «мне за это не

заплатят».

· Вы с удовольствием принимаете работу и отдаете ее прорабу на реализацию– я снетерпением надеюсь на продолжение сотрудничества с вами!