После меня ваши унылые фотографии наконец начнут лайкать

﻿Крутая обработка фотографий

Получилась классная фотография, но ты на ней не очень, либо же ты сфоткался(ась) на море и в кадр попала чья-то висячая жопа? Хочешь на фотках быть вампиром, но получаешься *******, либо тебе медведь на фотошоп наступил? Тогда тебе ко мне - в мир, где ты всегда красивый(ая), накачанный и крутой(ая).

Кто я? Я уже 2 года занимаюсь обработкой фотографий. Сначала это было обычное хобби, которое я постил в соц. сетях, но потом это переросло во что-то большее, и я решил, что хочу посвятить фотошопу и дизайну всю свою жизнь. Кроме обработки фотографий, я также умею создавать красивые макеты сайтов в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator, а также придумывать дизайн для чего-то другого (например, наружной рекламы).

Что нужно для того, чтобы получить много фоллоуверов и лайков Инстаграме (либо где ты там еще сидишь)?

1. Написать мне и сказать чего хочешь.

2. Прислать мне фотку для обработки В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ любого формата.

3. Добрый волшебник Жорик посмотрит, что с этим можно сделать и скажет через сколько работа будет готова.*

4. Дождаться, когда я пришлю обработанную фотографию.

5. Посмотреть все ли в порядке, а если нет - то сказать что.

6. Если вдруг такое произойдет, Жорик оперативно переделывает фотографию и присылает новую.

7. Покайфовать от того, какая классная фотка вышла, и залить ее к себе в Инсту.

8. Сказать "спасибо" Жорику и советовать его друзьям.

Если вы фирма, то пишите мне, я уже готов у вас работать - коммуникабельный, легкий в обучении, пунктуальный и остальное, что пишут в резюме - про меня.

А теперь самое вкусное - цены.

Легкая обработка (простая ретушь, цветокор и устранение лишних предметов) - от 2,8$.**

Средняя обработка (ретушь-пушка, цветокор, устранение и добавление лишних предметов, смена фона) - от 6,8$.

Обработка-заебумба (все скилы, что и выше, только еще более прокачанные + крутые спецэффекты) - от 9,5$.

** Сумма указана в долларах, но вы можете присылать деньги на карту или Киви той валютой, что есть.

Если что, мой Инстаграм вот https://www.instagram.com/rusputnii/ Можете подписываться, лайкать, и ознакомиться с моим уровнем владения Фотошопом. И да, Антон Распутный - мой псевдоним.

Люблю, обнял:3