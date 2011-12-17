Как трудно найти человека, который понимает тебя с полуслова, но когда такое случается, то эта встреча подобна какому-то волшебству! Я очень рада, что Елена оказалась именно тем автором, которого я усердно искала. Вот казалось бы, ты видишь товар на витрине, знаешь его плюсы и достоинства, а страдаешь косноязычием и рассказать об этом прекрасном товаре не получается. Но есть люди, а я говорю сейчас именно про Елену, которым талант "слова" дается от Бога! Все описания, что я просила составить для нашего магазина, были выдержаны исключительно в уже сложившемся на нашем сайте стиле. Это говорит о высоком профессионализме автора, о его ценной способности провести информацию через себя, вникнуть, задуматься и выдать нам что-то прекрасное! Благодарю за отличную работу, Елена!