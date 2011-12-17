Требуется составить описания для интернет-магазина русских сувениров и подарков (керамическая посуда, куклы ручной работы, сувенирные футболки и другие товары). Основные требования: уникальность, легкий стиль, 350 символов, грамотность.
- $50Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется составить уникальные описания для интернет-магазина подарков (посуда, текстиль, куклы) объемом 350 символов. Срок исполнения до 1 недели.Завершен12 лет назад
Для магазина подарков требуется из двух фотографий чайника и чашки создать одно фото, но чтобы это был целый сервиз.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Составление описаний товаров для магазина сувениров и подарков. Требования: уникальность, 350 символов, ключевики (предоставляются заказчиком).Завершен12 лет назад
- $50
Задание - сделать описания объемом 500 знаков для магазина сувениров и подарков.Завершен12 лет назад
Написание статьи о детских товарах для интернет-магазина в количестве 2000 символов.Завершен13 лет назад
Требуется человек на постоянную работу с периодичностью от 1 раза в мес до 5-10 раз в мес (в зависимости от того, как часто будут проводиться акции в магазине). Суть в том, что после получения информации ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Настройка файла для выгрузки каталога товаров с сайта интернет-магазина, работающего на Битриксе, на сайты торговых площадок.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Доработка сайта на Битриксе (корректировка печатных форм на сайте: настройка полей, введение данных покупателя и продавца в накладной, счете и сч-фактуре. По возможности - устранение других технических неполадок на сайте за доп.плату)Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Наполнение сайта интернет-магазина (составление описаний для товарных позиций)Завершен14 лет назад