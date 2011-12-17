russ

Светлана russ

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Yailonka
Илона 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Составление описаний для магазина подарков
Очень рада была с Вами сотрудничать! Четкое задание! Своевременная оплата! Приятное общение! Обращайтесь ещё,) Буду очень ждать:)
Для моего проекта требовалось составить описания посуды для интернет-магазина. Я искала для этих целей девушку\ женщину, уже имевшую опыт работы с такой специфической продукцией. Увидев в портфолио восхитительные тексты Илоны для женских сайтов, я захотела поработать именно с ней и решилась доверить свое задание ей. Честно говоря, я переживала, справится ли достаточно молодая девушка с составлением описаний об использовании в быту русской посуды, но надо отметить, что Илона справилась! Причем очень оперативно! Илона, большое спасибо за работу!
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himmerra
Елена 
52 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Описания товаров для дома
Светлана, большое спасибо Вам за высокую оценку моей работы и психологически комфортное сотрудничество! С удовольствием продолжу работу с Вами. Удачи Вам и процветания интернет-магазину!
Как трудно найти человека, который понимает тебя с полуслова, но когда такое случается, то эта встреча подобна какому-то волшебству! Я очень рада, что Елена оказалась именно тем автором, которого я усердно искала. Вот казалось бы, ты видишь товар на витрине, знаешь его плюсы и достоинства, а страдаешь косноязычием и рассказать об этом прекрасном товаре не получается. Но есть люди, а я говорю сейчас именно про Елену, которым талант "слова" дается от Бога! Все описания, что я просила составить для нашего магазина, были выдержаны исключительно в уже сложившемся на нашем сайте стиле. Это говорит о высоком профессионализме автора, о его ценной способности провести информацию через себя, вникнуть, задуматься и выдать нам что-то прекрасное! Благодарю за отличную работу, Елена!
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irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Описания для интернет-магазина
Только позитивные эмоции от сотрудничества со Светланой. Рекомендую!
Я рада, что Ирина согласилась поработать с нашим интернет-магазином. Ей требовалось составить описания посуды, текстиля и русских кукол. Мы сразу договорились о сроках и условиях работы, которые в итоге были выполнены в полном объеме. Ирина работает четко и знает свое дело, обошлось без лишних вопросов, а в выполненном задании были учтены даже мелкие детали. Ирина, большое спасибо за работу!
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Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Создание необычного коллажа
Заказчик исключительно положительный. Оперативная связь, понятное тз, все файлы для работы были предоставлены, оплата без проблем! Рекомендую
Мне нужно было срочно из двух картинок создать небольшой коллаж. Это были чашка и чайник, а мне требовался из них целый сервиз. Вопрос был срочный и меня очень порадовало, что Андрей откликнулся на мою просьбу практически через пару минут. Я ожидала увидеть обычный коллаж, но надо отметить, что Андрей просто настоящий мастер своего дела! Меня ждал в итоге восхитительный сервиз, очень оперативно созданный его руками с помощью, напомню, только чашки и чайника. Андрей, спасибо большое за работу! Очень здорово!
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alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Описания сувениров и подарков
Когда Светлана обратилась ко мне с предложением сделать описания товаров, я не раздумывая согласилась, потому что уже работала с ней и осталась очень довольна нашим сотрудничеством. Самые приятные впечатления сложились и на этот раз. Светлана ежедневно и не по разу бывает в Сети, оперативно выдает задание и не менее оперативно перечисляет оплату. Общаясь, мы понимали друг друга с полуслова. Большое спасибо Светлане за интересный проект! Замечательный заказчик!
Когда мне срочно понадобились описания для новых товаров я тут же вспомнила про Надежду, к которой уже однажды обращалась и была тогда очень довольна ее работой. В этот раз я осталась довольна вдвойне! Т.к. Надежда не только написала грамотные и продающие тексты, но и, узнав про срочность моей задачи, выполнила задание в максимально короткие сроки! Это здорово, когда точно знаешь, что человек тебя не подведет! Еще раз огромное спасибо, Надя!
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