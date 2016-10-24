russalex05

Сайт интернет-магазин работает на CMS Битрикc, редакция малый бизнес. Каталог товаров формируется компонентом Catalog. Нужно убрать параметр PAGEN_1 из пагинации в каталоге товаров. Возможно кто-то уже такое реализовывал? Сейчас на сайте стандартная ...
Действие аккаунта приостановлено!
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Для крупного интернет-магазина требуется удаленный разработчик или фрилансер. Интернет-магазин будет на CMS 1-Битрикс, редакция Бизнес. Ссылки на верстку: http://inviziblll.ru/shop/history.html // история заказов http://inviziblll.ru/shop/favorites.html // избранные товары http://inviziblll.ru/shop/cart-new.html // корзина ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад