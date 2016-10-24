russalex05

Бельсков russalex05

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Убрать параметр PAGEN в каталоге товаров сайта на Битрикс

    Сайт интернет-магазин работает на CMS Битрикc, редакция малый бизнес. Каталог товаров формируется компонентом Catalog.  Нужно убрать параметр PAGEN_1 из пагинации в каталоге товаров.   Возможно кто-то уже такое реализовывал? Сейчас на сайте стандартная ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить интеграцию сайта на CMS Битрикс с 1С

    Необходимо настроить интеграцию сайта на CMS Битрикс с 1С.  Суть задачи - настроить интеграцию сайта на CMS Битрикс с 1C так чтобы, при выгрузке каталога товаров с сайта в 1С происходила выгрузка ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин на Битрикс

    Для крупного интернет-магазина требуется удаленный разработчик или фрилансер. Интернет-магазин будет на CMS 1-Битрикс, редакция Бизнес. Ссылки на верстку: http://inviziblll.ru/shop/history.html  // история заказов http://inviziblll.ru/shop/favorites.html  // избранные товары http://inviziblll.ru/shop/cart-new.html  // корзина ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад