ХУДОЖНИК

Кадыров Руслан Шухратович

01.08.1989 года рождения город Ташкент

2004-2007гг. Учился учебное заведение Республиканский художественный колледж. Отделение: станковая живопись

2007-2011гг. Учился Национальный институт художеств и дизайна им. К. Бехзода. Отделение: монументальная живопись.

2011-2012гг. Работал художником графиком в рекламном агенстве ООО «MANA BU»

2012г. Работает преподавателем в Республиканском дизайн колледже им. А.А. Ходжаева по предмету рисунок и живопись

Участие на выставках:

В 2013г награжден Дипломом за активное участие в “фестивале изобразительного искусства 2013г” посвященного году « Благополучия и процветания»

А также награждение студентов Кадырова Р.Ш. дипломами и сертификатами Республиканского дизайн колледжа за активное участие в “фестивале изобразительного искусства 2013г”. Организация персональной выставки и выставки своих студентов под название “Осенние настроение” ко дню учителей и наставников, которая проходила с 30.09.2013 по 4.10.2013 года.

25.02.2014 – 30.03.2014гг. участие на выставки проходившая в зале «Выставка культуры и искусства» при министерстве по делам культуры и спорта РУ отчетная выставка ««Мифы и легенды народов мира» членов Творческого Объединение художников Узбекистана (секция современного декоративно-прикладного искусства). Как молодой участник.

20.03.2014 – 16.04 2014гг. участие на выставки посвященной празднику Навруз «Еш рассомлар» «Молодые художники» проходившая в мемориальном сад-музее К. Бехзода.

22.04.2014 – 25.04.2014гг. участие на выставки в Ташкентском Доме Фотографии. Проходившая в рамках фестиваля изобразительного искусства 2014 посвященная году « Здорового ребенка».

В 2014г награжден Дипломом за активное участие в “фестивале изобразительного искусства 2014г” посвященного «Год здорового ребенка»

В 2014г награжден Дипломом за участие на детском празднике “Доброта, внимание и забота ” посвященный программе года «Год здорового ребенка» который проходил центре реабилитации детей инвалидов.