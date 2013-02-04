russtudentu

Центр Документации Монтажник (ЦДМ) - помощь студентам

Помощь студентам по техническим и гуманитарным дисциплинам – «ЦДМ»

Электрические машины (трансформаторы, стартеры, генераторы, двигатели), Электроснабжение (цеха, сети, ГПП), Электрооборудование, Электропривод, Электротехника, Электроника, Схематехника, Надежность, ТОЭ, ТЛЭЦ, ТЭС, КОУ, ТОАТ, ТАУ, САУ, ДМ, ТММ, ТМС, Технология Машиностроения, Материаловедение, Метрология, Процессы и аппараты, Котлы, Печи, Программирование (бейсик, дельфи, паскаль, С+), Химия, Термодинамика, Гидравлика, ТГВ, Теплоснабжение и вентиляция, Водоснабжение и Водоотведение, Биотехнологии, Инженерная графика, Начертательная геометрия, Чертежи, Математика, Физика, Естествознание, История, Психология, Социология, Педагогика, Философия, Юриспруденция, Право, Маркетинг, Менеджмент, Английский, Экономика, Аудит, Финансы, Логика и многие другие.

Решение задач. Контрольные, лабораторные работы и отчеты (по производственной практике, преддипломные).

Написание рефератов, курсовых по гуманитарным и техническим предметам.

Чертежные работы на компьютере и на ватмане. Машинописные работы. Распечатка чертежей.

Дипломные работы – на заказ по утверждаемому плану; перерасчет готовых работ с корректировкой существующего плана и проработкой самой работы; готовые дипломы в наличии с чертежами с внесением изменений.

Услуги печати любого формата, полноцвет, ламинирование, малотиражная полиграфия.

Для соответствующей сложности поставленной работы ее решением занимаются студенты старших курсов, аспиранты, преподаватели, профессора, инженеры и специалисты соответствующих областей знаний.

Действует система скидок: для студентов - от общей стоимости заказа, постоянным клиентам, оптовые - при заказе одной работы от 5, 10 вариантов; посредникам – приемлемые цены, удобство и надежность сотрудничества.

На работы дается гарантия - работы дорабатываются по гарантии бесплатно в разумные сроки (от 3 дней).

Работаем в Самарском и Московском регионах, и с другими регионами - несколько схем работы (получение готовой работы сразу, поэтапное получение работы, получение демо-работы до оплаты) и способов оплат (в офисах; электронный почтовый перевод; банковский перевод; оплата через терминалы – Элекснет, ОПСМ и другие; интернет-платежные системы – Web-money, яндекс-деньги).