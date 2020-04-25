rust_zhumanov

Рустам rust_zhumanov

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помощь в введении и раскрутки ваших соцсетей
  • Меня зовут Рустам, я живу в прекрасном городе Екатеринбург. Пришёл на данный сайт, что-бы поделиться имеющимися наработанными навыками  в работе с соцсетями, берусь за задания любой сложности и довожу их до логического завершения. В приоритете помощь в ведении инстаграма и сообществ в вконтакте, помогу оптимизировать аккаунт для привлечения подписчиков, вывод аккаунт на топовый уровень, так-же помощь в оформлении аккаунта, для каждого заказа, будет предоставлен индивидуальный почерк.