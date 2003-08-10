rustam03muktazov

Рустамбек Муктазов rustam03muktazovrustam03muktazov
20 летКиргизия/Бишкек
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Любая реальность является суммой информационных технологий.
Языки Программирование: Javascript
Версии Javascript
ES5.ES6.ES7
Верстка(Адаптивная)
Библиотеки + Фреймворки :
Node JS,Angular,React ,Bootstrap,Ant Design,Сhakra-u,Мui.
Связь:
E-mail: [email protected]
Instagram: _rustam_03_
Telegram: Рустамбек
Ответственность:
-готов приступить уже
-всегда довожу дело до конца
-не беру предоплату
-всегда на связи