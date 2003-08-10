rustam03muktazov

Рустамбек Муктазов rustam03muktazov

 
20 летКиргизия/Бишкек
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Любая реальность является суммой информационных технологий.

Языки Программирование: Javascript

Версии Javascript

ES5.ES6.ES7

Верстка(Адаптивная)

Библиотеки + Фреймворки :

Node JS,Angular,React ,Bootstrap,Ant Design,Сhakra-u,Мui.

Связь:

E-mail: [email protected]

Instagram: _rustam_03_

Telegram: Рустамбек

Ответственность:

-готов приступить уже

-всегда довожу дело до конца

-не беру предоплату

-всегда на связи

JavascriptBootstrapReactAngular