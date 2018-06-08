rustam151277

Здравствуйте.

Я представляю профессиональную копирайтинговую компанию megafraza.ru).

Большой штат, работает стационарно - в офисе. Это абсолютно новый взгляд на копирайтинг. Благодаря этому мы всегда на связи и всегда сдаем работу в срок.

Все наши специалисты проходят обязательное 2 недельное обучение(независимо от того насколько велик опыт специалиста)

За отработанное время уже выполнено более 27 млн символов текста в 40 различных тематиках.

Пишем качественно и в срок.

В наших работах Вы не встретите стоп-слов, воды и тошнотности! Все наши тексты уникальны!

Предлагаю вам наши услуги, остается только согласовать ТЗ и начать сотрудничать!