rustam151277

Рустам rustam151277

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Здравствуйте. 

Я представляю профессиональную копирайтинговую компанию megafraza.ru). 

Большой штат, работает стационарно - в офисе. Это абсолютно новый взгляд на копирайтинг. Благодаря этому мы всегда  на связи и всегда сдаем работу в срок. 

Все наши специалисты проходят обязательное 2 недельное обучение(независимо от того насколько велик опыт специалиста) 

За отработанное время уже выполнено более 27 млн символов текста в 40 различных тематиках. 

Пишем качественно и в срок.

В наших работах Вы не встретите стоп-слов, воды и тошнотности! Все наши тексты уникальны! 

Предлагаю вам наши услуги, остается только согласовать ТЗ и начать сотрудничать!

  • Копирайт и рерайт

    На проект требуются авторы. Из требований - грамотность и надежность. от нас- постоянный объем работы (столько, сколько осилите)  Гарантия выплат на любую карту РФ, ЯД, Киви, вебмани. Платим 25 руб за 1000 знаков.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад