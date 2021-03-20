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Рустам Фозилов
rustam18
rustam18
22 года
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер
Я рисую креативный и элегантный (Логотипы) дизайн для рекламный постов
Портфолио
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Пост дизайн для Медицинские центры
17 просмотров
Пост дизайн для Фитнес клубы
10 просмотров
Пост дизайн для Медицинские центры
19 просмотров
Пост дизайн для музыкальных шоу
11 просмотров
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