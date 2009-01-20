rustam1985

Нужно разработать логотип и фирменный стиль под сайт www.LogisticPartner.ru нашей компании. Ваши предложения.
- Логотипы и Знаки133 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо увеличить посещаемость сайта www.logisticpartner.ru по любым запросам , касающиеся тематики сайта до 100 посетителей в день + увеличение PR до 5-6 и ТИЦ до 300. Долгосрочно. Так же необходимо изменить дизайн сайта и контент. сайт www.logisticpartner.ru Ваши ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сайт "под ключ" по тематике "грузоперевозки, услуги переезда, грузчиков" Пример www.logisticpartner.ru ( этот сайт нужно изменить )Сайты «под ключ»80 заявокЗакрыт15 лет назад
Ваши предложения по изменению контента по тематике сайта. www.Logisticpartner.ruНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо увеличить посещаемость сайта www.logisticpartner.ru по любым запросам , касающиеся тематики сайта до 50-ти посетителей в день + увеличение PR до 5-6 и ТИЦ до 300. Долгосрочно. Так же необходимо изменить дизайн сайта и контент. сайт ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад