rustam1990

Евпланов Рустам rustam1990

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Написание текстов юридической тематики

    Здравствуйте! Ищу копирайтера для написания текстов для сайта юридической тематики.   Клиент очень трепетно относится к текстам, поэтому нужны очень качественные, юридически грамотные тексты. Исполнитель должен разбираться в юриспруденции и понимать о чем он пишет.  Писать нужно ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание текстов описания товаров

    Нужен копирайтер для написания текстов описания товаров на сайт (тематика винные шкафы). Наличие портфолио у исполнителя – обязательно.   Текст должен быть уникальный(не менее 95%), лаконичный. По сути вам нужно описать отличительные характеристики товара (у каждого товара ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание текстов на сайт (тематика профессионально оборудование)

    Нужен [b]адекватный копирайтер [/b]для написания текстов на сайт(тематика профессиональное оборудование).  Наличие портфолио у исполнителя - [b]обязательно.[/b] Писать нужно будет по четко поставленному ТЗ(отправлю выбранному кандидату). Текст должен быть уникальный(не менее 95%), лаконичный,  живой (без сложных конструкций, которые ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    8 лет назад