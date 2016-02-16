rustam1990

Здравствуйте! Ищу копирайтера для написания текстов для сайта юридической тематики. Клиент очень трепетно относится к текстам, поэтому нужны очень качественные, юридически грамотные тексты. Исполнитель должен разбираться в юриспруденции и понимать о чем он пишет. Писать нужно ...
Евпланов Рустам rustam1990rustam1990
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен копирайтер для написания текстов описания товаров на сайт (тематика винные шкафы). Наличие портфолио у исполнителя – обязательно. Текст должен быть уникальный(не менее 95%), лаконичный. По сути вам нужно описать отличительные характеристики товара (у каждого товара ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен [b]адекватный копирайтер [/b]для написания текстов на сайт(тематика профессиональное оборудование). Наличие портфолио у исполнителя - [b]обязательно.[/b] Писать нужно будет по четко поставленному ТЗ(отправлю выбранному кандидату). Текст должен быть уникальный(не менее 95%), лаконичный, живой (без сложных конструкций, которые ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт8 лет назад