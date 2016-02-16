rustam1990

Здравствуйте! Ищу копирайтера для написания текстов для сайта юридической тематики. Клиент очень трепетно относится к текстам, поэтому нужны очень качественные, юридически грамотные тексты. Исполнитель должен разбираться в юриспруденции и понимать о чем он пишет. Писать нужно ...