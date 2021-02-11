rustam_iskhakov

Рустам rustam_iskhakovrustam_iskhakov
29 летРоссия/Калининград
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн, айдентика, web, интерфейсы
Привет! Ищите фрилансера под свою задачу?
Вот почему это могу быть я:
- Ответственность - знаю про репутацию и как сложно её заработать, поэтому к задачам подхожу ответственно.
- Собранность - имею реальный опыт работы на полной удалёнке "здорового человека" (когда нет контроля, а работу видно по выполненным задачам).
- Опыт - умею Figma, Illustrator, PS; маркетолог по образованию, digital-маркетолог\project-менеджер по опыту + UX\UI дизайн.
Много могу рассказать, но давайте уже поработаем!
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