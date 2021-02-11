rustam_iskhakov

Дизайн, айдентика, web, интерфейсы

Привет! Ищите фрилансера под свою задачу?

Вот почему это могу быть я:

- Ответственность - знаю про репутацию и как сложно её заработать, поэтому к задачам подхожу ответственно.

- Собранность - имею реальный опыт работы на полной удалёнке "здорового человека" (когда нет контроля, а работу видно по выполненным задачам).

- Опыт - умею Figma, Illustrator, PS; маркетолог по образованию, digital-маркетолог\project-менеджер по опыту + UX\UI дизайн.

Много могу рассказать, но давайте уже поработаем!