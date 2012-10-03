rustamdh

Рустам rustamdh

 
36 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Поддержка сайта на Python [Django]

    Добрый день! Нужно программист для поддержки интернет-магазина http://3dplitka.ru/ Основные задачи: 1) Решение задач по улучшению удобства сайта 2) Улучшение админки для удобной работы менеджеров и контентщиков Все задания выдаются в виде письменных ТЗ без расплывчатых требований. ...

    PythonDjango
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт

    $500

    Нужно сделать описания керамической плитки рассматривая каталог. Каждое описание сделать из 600 знаков. По 3 абзаца в каждом описании. В каждом описании нужно вписывать 2 ключа с названием коллекции. Выберу 5 исполнителей для данной работы. ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт описаний керамической плитки

    $250

    Добрый день! Для интернет-магазина керамической плитки http://3dplitka.ru/ нужно написать статьи. Всего объем статей 208 тысяч знаков (без учета пробелов). ТЗ на тексты, а также списки ключей в приложении. При написании не нужно лить воду, нужно просто посмотреть на коллекцию ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер

    $100

    Добрый день! Нужно написать парсер. ТЗ в приложении. Срок - 2 дня. Оплата - 2000 руб. после сдачи и тестирования парсера. Исполнитель сам должен проверить свою работу и протестировать все баги.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно заменить фотографии

    $100

    Добрый день! Есть каталог 1 изображений с ватермарками и без ватермарок в перемешку. Также есть каталог 2 без ватермарок. Нужно взять из каталога 2 изображения и заменить ими изображения с ватерками из каталога 1. При этом: 1) Нужно не менять ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать парсер

    $33

    Добрый день! Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе. Тз в приложении. Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn Нужно сделать сегодня. Стоимость 1000 руб.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать парсер.

    Добрый день! Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе. Тз в приложении. Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn Прошу писать сроки и стоимость работ.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Alex_Shik
Алексей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Копирайт
Хороший заказчик, спасибо за работу!
Хороший специалист. Быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Antrey
Антон 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Копирайт
Адекватный заказчик, четко понимающий, какой материал ему требуется. Своевременная оплата.
Спасибо. Хорошая работа!
Ответный отзыв
TAN644
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайт
Рустам - отличный заказчик! Оплата хорошая и вовремя.
Спасибо. Хорошая работа!
Ответный отзыв
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Копирайт
Рекомендую Рустама как ответственного заказчика. Дает четкие задания, своевременно производит оплату. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится.
Спасибо большое за хорошую работу. Рекомендую.
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lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Нужно заменить фотографии
Спасибо Рустаму, отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата.
Хорошо выполнил свою работу. Дорожит своей репутацией и этого видно как в процеессе так и в результате.
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