Добрый день! Есть каталог 1 изображений с ватермарками и без ватермарок в перемешку. Также есть каталог 2 без ватермарок. Нужно взять из каталога 2 изображения и заменить ими изображения с ватерками из каталога 1. При этом: 1) Нужно не менять ...