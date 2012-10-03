Добрый день! Нужно программист для поддержки интернет-магазина http://3dplitka.ru/ Основные задачи: 1) Решение задач по улучшению удобства сайта 2) Улучшение админки для удобной работы менеджеров и контентщиков Все задания выдаются в виде письменных ТЗ без расплывчатых требований. ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужно сделать описания керамической плитки рассматривая каталог. Каждое описание сделать из 600 знаков. По 3 абзаца в каждом описании. В каждом описании нужно вписывать 2 ключа с названием коллекции. Выберу 5 исполнителей для данной работы. ...Копирайтинг4 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $250
Добрый день! Для интернет-магазина керамической плитки http://3dplitka.ru/ нужно написать статьи. Всего объем статей 208 тысяч знаков (без учета пробелов). ТЗ на тексты, а также списки ключей в приложении. При написании не нужно лить воду, нужно просто посмотреть на коллекцию ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день! Нужно написать парсер. ТЗ в приложении. Срок - 2 дня. Оплата - 2000 руб. после сдачи и тестирования парсера. Исполнитель сам должен проверить свою работу и протестировать все баги.Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день! Есть каталог 1 изображений с ватермарками и без ватермарок в перемешку. Также есть каталог 2 без ватермарок. Нужно взять из каталога 2 изображения и заменить ими изображения с ватерками из каталога 1. При этом: 1) Нужно не менять ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $33
Добрый день! Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе. Тз в приложении. Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn Нужно сделать сегодня. Стоимость 1000 руб.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно написать либо исправить парсер написанный на пионе. Тз в приложении. Сам парсер можно скачать здесь http://www.sendspace.com/file/0mpkgn Прошу писать сроки и стоимость работ.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад