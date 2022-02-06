rustamdranitsyn

SEO-специалист

Привет! Меня зовут Рустам.

Работаю seo-специалистом. Большой опыт работы с такими cms как wordpress, joomla, opencart, bitrix, modx, megagroup.

Есть сертификаты Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Предоставляю все услуги касающиеся SEO:

1) Оптимизация всех метатегов (Title и Description) и заголовков на сайте.

2) Технический аудит. Найду все технические проблемы на сайте, подробно опишу в чем проблема и напишу решение.

3) Юзабилити аудит. Найду все проблемы интерфейса сайта, подробно опишу

каждую проблему и добавлю рекомендации по улучшению интерфейса сайта.

Также, напишу рекомендации по улучшению сайта, которые помогут увеличить

Вам количество заказов.

3) Составление Семантического Ядра. Соберу ядро для вашего сайта. Очищу

ядро от нерелевантных и информационных запросов. Кластеризую ядро

(разобью запросов по группам/страницам сайта). На выходе будет готовое

семантическое ядро для внедрения на сайт.

4) Составление ТЗ для написания текстов копирайтерами

5) Настройка robots и sitemap

6) И любые другие услуги касающиеся seo.

Также, возьму Ваш сайт на комплексное продвижение.