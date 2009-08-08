rutastudio

Флористический дизайн

Опыт работы

Период работы: С августа 2007 года по настоящее время

Должность: Ландшафтный дизайнер, флорист (Частичная занятость)

В организации: Частная практика, г.Орел, Москва, Железногорск

Описание деятельности организации: Частная практика по ландшафтному и флористическому дизайну

Должностные обязанности: Озеленение территорий частных усадеб и городских территорий.

Флористика и фитодизайн помещений, флористический дизайн праздников (создание эскизных проектов, обсуждение с заказчиком, составление сметы, подбор материалов, обсуждение концепции с коллективом флористов и помощников, изготовление композиций и букетов различной сложности из живых, искусственных цветов и сухоцветов.

Период работы: С марта 2007 по август 2007 года

Должность: Зав. сектором древесных и цветоно-декоративных культур (Частичная занятость)

В организации: ВНИИ селекции плодовых культур, г.Орел

Описание деятельности организации: Селекция плодовых и ягодных культур

Должностные обязанности: Исследовательская и организационная работа Лаборатории древесных и цветочно-декоративных культур

Период работы: С июня 1995 по июнь 1999 года

Должность: Флорист (Частичная занятость)

В организации: Частная практика, г.Орел

Описание деятельности организации: Частная практика (надомная работа)

Должностные обязанности: Изготовление работ из живых, искусственных цветов и сухоцветов для реализации в цветочных салонах, а также участие в тематических выставках города, стажировка у профессионального флориста, закончившего школу флористики фирмы "Роксалана" (г. Киев), а также флориста, народного художника, закончившего курс студии "Адонис" (г. Киев)

Образование

Учебное заведение: ВНИИ селекции плодовых культур (Орел)

Дата окончания: Февраль 2008 года

Факультет: Аспирантура ВНИИСПК

Специальность: Селекция и семеноводство

Форма обучения: Дневная/Очная

Учебное заведение: Орловский государственный аграрный университет (Орел)

Дата окончания: Июнь 2004 года

Факультет: Инженерно-строительный институт

Специальность: Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства

Форма обучения: Дневная/Очная

Курсы и тренинги

Название курса: "Основы Европейской флористики"

Учебное заведение: Школа флористики "Николь", г. Москва

Продолжительность: 10 дней

Дата окончания: Июль 2009 года

Дополнительная информация

Имеются отзывы клиентов и портфолио выполненных работ http://www.weblancer.net/users/rutastudio/

Имеется опыт работы с сухоцветами, срезкой, контейнерными и садовыми растениями.

Стремлюсь к творческому и профессиональному подходу в работе, а также повышению своего уровня.

Знаю ассортимент различных культур и технологию их выращивания.

Умею создавать флористические работы различной сложности.

Занятия в свободное время: Искусство, кулинария, музыка, архитектура