rutastudio

Опыт работы
Период работы: С августа 2007 года по настоящее время
Должность: Ландшафтный дизайнер, флорист (Частичная занятость)
В организации: Частная практика, г.Орел, Москва, Железногорск
Описание деятельности организации: Частная практика по ландшафтному и флористическому дизайну
Должностные обязанности: Озеленение территорий частных усадеб и городских территорий.
Флористика и фитодизайн помещений, флористический дизайн праздников (создание эскизных проектов, обсуждение с заказчиком, составление сметы, подбор материалов, обсуждение концепции с коллективом флористов и помощников, изготовление композиций и букетов различной сложности из живых, искусственных цветов и сухоцветов.
Период работы: С марта 2007 по август 2007 года
Должность: Зав. сектором древесных и цветоно-декоративных культур (Частичная занятость)
В организации: ВНИИ селекции плодовых культур, г.Орел
Описание деятельности организации: Селекция плодовых и ягодных культур
Должностные обязанности: Исследовательская и организационная работа Лаборатории древесных и цветочно-декоративных культур
Период работы: С июня 1995 по июнь 1999 года
Должность: Флорист (Частичная занятость)
В организации: Частная практика, г.Орел
Описание деятельности организации: Частная практика (надомная работа)
Должностные обязанности: Изготовление работ из живых, искусственных цветов и сухоцветов для реализации в цветочных салонах, а также участие в тематических выставках города, стажировка у профессионального флориста, закончившего школу флористики фирмы "Роксалана" (г. Киев), а также флориста, народного художника, закончившего курс студии "Адонис" (г. Киев)
Образование
Учебное заведение: ВНИИ селекции плодовых культур (Орел)
Дата окончания: Февраль 2008 года
Факультет: Аспирантура ВНИИСПК
Специальность: Селекция и семеноводство
Форма обучения: Дневная/Очная
Учебное заведение: Орловский государственный аграрный университет (Орел)
Дата окончания: Июнь 2004 года
Факультет: Инженерно-строительный институт
Специальность: Инженер садово-паркового и ландшафтного строительства
Форма обучения: Дневная/Очная
Курсы и тренинги
Название курса: "Основы Европейской флористики"
Учебное заведение: Школа флористики "Николь", г. Москва
Продолжительность: 10 дней
Дата окончания: Июль 2009 года
Дополнительная информация
Имеются отзывы клиентов и портфолио выполненных работ http://www.weblancer.net/users/rutastudio/
Имеется опыт работы с сухоцветами, срезкой, контейнерными и садовыми растениями.
Стремлюсь к творческому и профессиональному подходу в работе, а также повышению своего уровня.
Знаю ассортимент различных культур и технологию их выращивания.
Умею создавать флористические работы различной сложности.
Занятия в свободное время: Искусство, кулинария, музыка, архитектура