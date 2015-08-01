rutenia

Татьяна rutenia

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Имею диплом учителя украинского языка и литературы и русского языка и литературы.

Переводчик украинского и русского языков.

14 лет опыта литературной и корректорской обработки текстов разнообразной направленности: экономической, юридической, медицинской, психологической, технической и др.

Много лет сотрудничаю с профессиональными и массовыми СМИ, издательствами, бюро переводов.

Автор текстов различного характера, стилей и целей (рекламные тексты, сценарии к радиопередачам,

лекции, аналитические статьи). Автор курса тренингов по совершенствованию журналистского мастерства.

5 лет преподавательского опыта.

Знание языков: английский (Intermediate), французский (A1 Debutant).

Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#80
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.7/час
от $5от 1 дня
#249
Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#671