Имею диплом учителя украинского языка и литературы и русского языка и литературы.
Переводчик украинского и русского языков.
14 лет опыта литературной и корректорской обработки текстов разнообразной направленности: экономической, юридической, медицинской, психологической, технической и др.
Много лет сотрудничаю с профессиональными и массовыми СМИ, издательствами, бюро переводов.
Автор текстов различного характера, стилей и целей (рекламные тексты, сценарии к радиопередачам,
лекции, аналитические статьи). Автор курса тренингов по совершенствованию журналистского мастерства.
5 лет преподавательского опыта.
Знание языков: английский (Intermediate), французский (A1 Debutant).
Нейминг и Слоганы
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$1/час
от $1от 1 дня
#80
Редактирование и Корректура
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$0.7/час
от $5от 1 дня
#249
Переводы
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$1/час
от $1от 1 дня
#671