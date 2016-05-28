Системный администратор

Системное администрирование:- Разворачиваю веб-сервера на VPS (Apache / Nginx / PHP / PHP-FPM / MYSQL)

- Уже делаю бекапирование

- Автоматизирую рутинный задачи

- Избавляю от вирусов системы управления контентом (cms - напр. Wordpress, Joomla)

- Ставлю системы мониторинга (Zabbix, Cacti)

- Прикручиваю CDN

- Разворачиваю SIP телефонию на Asterisk ( в офисе, виртуальную ) с подключением внешних номеров, делаю IVR (голосовое меню).

- Подбираю решения под поставленные задачи

А так-же:

Техническая поддержка и консультации.

Сотрудничаю с фрилансерами.

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