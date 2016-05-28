Системный администратор
Системное администрирование:- Разворачиваю веб-сервера на VPS (Apache / Nginx / PHP / PHP-FPM / MYSQL)
- Уже делаю бекапирование
- Автоматизирую рутинный задачи
- Избавляю от вирусов системы управления контентом (cms - напр. Wordpress, Joomla)
- Ставлю системы мониторинга (Zabbix, Cacti)
- Прикручиваю CDN
- Разворачиваю SIP телефонию на Asterisk ( в офисе, виртуальную ) с подключением внешних номеров, делаю IVR (голосовое меню).
- Подбираю решения под поставленные задачи
А так-же:
Техническая поддержка и консультации.
Сотрудничаю с фрилансерами.
Облако тегов:
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