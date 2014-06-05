Сфера деятельности: IT, интернет, телеком

График работы: Удалённая работа

Мужчина , 26 лет , высшее образование , опыт работы 5 лет

В сети с пн по вс в субб. нет ()

Знания html на среднем уровне

Знания css базвые

Знания php ученик

Знания mysql ученик

Работа в 1с(техническое обслуживание без знания языка )

Опыт работы с контентом в системах cms-joomla

Ранее сопровождал сайт http://калар.забайкальскийкрай.рф/

Имеется свой тренировочный localhost который включает в себя apache-php-mysql cms-joomla

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Не много о себе

Станкевич Александр Евгеньевич 26 лет

Проживаю в Иркутской обл. Бодайбинский р-н п.Кропоткин

Образование:

Забайкальский горный колледж имени "Агошкова" Заочное. Средне-техническое по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" квалификация техник,

БГХСА Заочное. Высшее по специальности Экономика и управление предприятием. Экономист менеджер.

Стаж,опыт;

Основная деятельность по направлению IT сферы.

2 года работы в "Почта России" почтамт г.Бодайбо на должности инженер эллекторник.

1 год работы в Бодайбинском горном техникуме на должности системного администратора.

2 года В Администрации Каларского р-а на должности ведущего специалиста информационных технологий.

Совместно с этим ведущий специалист информационных технологий Комитета по финансам Каларского р-на.

По настоящее время работаю инженером IT, Полюс Золото OAO "Первенец" с 1 ноября 2013г

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Любимый софт

ТОТАL CMD-----------> без него как без рук )))

FL STUDIO-------------> Не профессиональный бит мастер (любитель почитать хип-хоп))))

Photo Shop-------------> НУ без него наверно никуда ? ))))

Dreamweaver-----------> Прикольная тем для работы с кодом web (юзать юзал но не профи)

Adobe after effects------> Классная вещь но тоже пока так чайник-навичёк))) если можно так выразится.

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тел. 8914 914 09 05

@mail [email protected]