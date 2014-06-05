Сфера деятельности: IT, интернет, телеком
График работы: Удалённая работа
Мужчина , 26 лет , высшее образование , опыт работы 5 лет
В сети с пн по вс в субб. нет ()
Знания html на среднем уровне
Знания css базвые
Знания php ученик
Знания mysql ученик
Работа в 1с(техническое обслуживание без знания языка )
Опыт работы с контентом в системах cms-joomla
Ранее сопровождал сайт http://калар.забайкальскийкрай.рф/
Имеется свой тренировочный localhost который включает в себя apache-php-mysql cms-joomla
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Не много о себе
Станкевич Александр Евгеньевич 26 лет
Проживаю в Иркутской обл. Бодайбинский р-н п.Кропоткин
Образование:
Забайкальский горный колледж имени "Агошкова" Заочное. Средне-техническое по специальности "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем" квалификация техник,
БГХСА Заочное. Высшее по специальности Экономика и управление предприятием. Экономист менеджер.
Стаж,опыт;
Основная деятельность по направлению IT сферы.
2 года работы в "Почта России" почтамт г.Бодайбо на должности инженер эллекторник.
1 год работы в Бодайбинском горном техникуме на должности системного администратора.
2 года В Администрации Каларского р-а на должности ведущего специалиста информационных технологий.
Совместно с этим ведущий специалист информационных технологий Комитета по финансам Каларского р-на.
По настоящее время работаю инженером IT, Полюс Золото OAO "Первенец" с 1 ноября 2013г
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Любимый софт
ТОТАL CMD-----------> без него как без рук )))
FL STUDIO-------------> Не профессиональный бит мастер (любитель почитать хип-хоп))))
Photo Shop-------------> НУ без него наверно никуда ? ))))
Dreamweaver-----------> Прикольная тем для работы с кодом web (юзать юзал но не профи)
Adobe after effects------> Классная вещь но тоже пока так чайник-навичёк))) если можно так выразится.
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тел. 8914 914 09 05
@mail [email protected]
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