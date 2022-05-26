ruzbeh6384

Редактирую фото профессионально

Имя: Рузбех Фамилия: Язданпур Возрост:37 Архитектор Образование:Высшее архитектурное (Магистр) Университет: Київський національний університет будівництва i архітектури КАФЕДРА : ОСНОВ АРХІТЕКТУРИ ТА АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ Год: 2006-2012 Владение языки: Русский,Английский,Украинский,Персийдский Владение программы:Archicad,AutoCad,Photoshop,Coreldraw,MS Office,3DS Max, Artlantis Умение: редактирование фотографии,Архитектурная 3D визуализация домов и экстерьеров,Дизайи логотипов и каталогов, Работа: Компания GBB в киеве 2012-2013 Реставрация и дизайн фасада школы в Киеве Дизайн каталоги Дизайн интерьера квартиры в г.Тегеран