Я подписал договор с компанией «Росинка» г. Киев http://rosinka.kiev.ua Нам требуются услуги по продажи воды Росинка. Контекстную, медийную, баннерную рекламу, сео-продвижение не предлагать. Принимаем предложения по стратегии поиска клиентов: почтовые рассылки,размещение по ...
Руслан
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моб.: + 38 050 524-54-22
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Skype: sidon1970
- Продажи и лиды1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Обращаемся к вам с просьбой помочь собрать базу электронныхадресов по всем районам Киева с дальнейшей рассылкой. Мы подписали договор с компанией"Украиночка", которая занимаетсядоставкой питьевой воды. ...Базы данных1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предлагаем вам следующий вариант сотрудничества: 1. Сбор контактных данных потенциальных клиентов: наименование компании, электронный адрес, имя контактного лица если имеется в открытом доступе. Собирать информацию на любых информационных ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Молодая развивающаяся компания рассмотрит предложения от специалистов в сфере маркетинга, рассылок писем на электронные адреса потенциальных клиентов, а также в области продвижения наших услуг в сети. нам нужна рассылка по нашим критериям ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Арт-проект для дизайнеров, скульпторов, фотографов, художников. Аналоги проекта: http://gallerix.ru http://illustrators.ru http://parland.ru Требуется команда специалистов для разработки и продвижения проекта. Мы ищем партнеров для нашего ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Проект для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов. Функционал: профиль художника /дизайнера, фотографа, скульптора/, галерея портфолио работ с элементами голосований, лайков, комментарий. Требуется полная команда программистов, дизайнеров, верстальщиков, копирайтеров, SEO-специалистов для разработки и продвижения проекта. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Создание технического задания на проект интернет-галерея Описание проекта Интернет-галерея Проект для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов, творческих людей, которые любят и ценят искусство! Для творцов, которые продают свои произведения ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Описание проекта Стартовал проект «Интернет-галерея ArtRuslan`s» по адресу artruslans.com Проект представляет интерес для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов, архитекторов, творческих людей, которые любят и ценят искусство! Проект предназначен для показа и ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»! Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов». О проекте: демонстрация ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт11 лет назад
Набираем команду для нашего проекта. Курсы в Донецке по следующим направлениям: бухгалтерские курсы дизайнерские курсы компьютерные курсы языковые курсы бизнес-курсы тренинги *** Стоимость курса ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад