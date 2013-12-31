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Руслан Халилов rvcopy

 
54 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Руслан

E-mail:    [email protected]

моб.:       + 38 050 524-54-22

моб.:        + 38 063 243-03-41

Skype:     sidon1970

  • Проект Росинка

    Я подписал договор с компанией «Росинка» г. Киев http://rosinka.kiev.ua Нам требуются услуги по продажи воды Росинка. Контекстную, медийную, баннерную рекламу, сео-продвижение не предлагать. Принимаем предложения по стратегии поиска клиентов: почтовые рассылки,размещение по ...

    Продажи и лиды1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сбор базы электронных адресов по всем районам Киева

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!   Обращаемся к вам с просьбой помочь собрать базу электронныхадресов по всем районам Киева с дальнейшей рассылкой.   Мы подписали договор с компанией"Украиночка", которая занимаетсядоставкой питьевой воды. ...

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сбор контактных данных о компаниях и рассылка коммерческого предложени

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Предлагаем вам следующий вариант сотрудничества: 1. Сбор контактных данных потенциальных клиентов: наименование компании, электронный адрес, имя контактного лица если имеется в открытом доступе. Собирать информацию на любых информационных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • E-mail маркетинг для наших проектов

    Молодая развивающаяся компания рассмотрит предложения от специалистов в сфере маркетинга, рассылок писем на электронные адреса потенциальных клиентов, а также в области продвижения наших услуг в сети. нам нужна рассылка по нашим критериям ...

    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка Арт-проекта

    Арт-проект для дизайнеров, скульпторов, фотографов, художников. Аналоги проекта: http://gallerix.ru http://illustrators.ru http://parland.ru Требуется команда специалистов для разработки и продвижения проекта. Мы ищем партнеров для нашего ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется разработчик-партнер на проект

    $1000

    Проект для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов. Функционал: профиль художника /дизайнера, фотографа, скульптора/, галерея портфолио работ с элементами голосований, лайков, комментарий. Требуется полная команда программистов, дизайнеров, верстальщиков, копирайтеров, SEO-специалистов для разработки и продвижения проекта. ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание технического задания на проект

    $100

    Создание технического задания на проект интернет-галерея Описание проекта Интернет-галерея Проект для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов, творческих людей, которые любят и ценят искусство! Для творцов, которые продают свои произведения ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-галерея ArtRuslan`s

    $500

    Описание проекта Стартовал проект «Интернет-галерея ArtRuslan`s» по адресу artruslans.com Проект представляет интерес для художников, дизайнеров, фотографов, скульпторов, архитекторов, творческих людей, которые любят и ценят искусство! Проект предназначен для показа и ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-галерея

    $2500

    Требуется партнер для проекта «Интернет-галерея»! Приглашаем Вас к долгосрочному сотрудничеству в качестве партнера и принять активное участие в интернет-проекте «Интернет-галерея для художников, скульпторов, дизайнеров, фотографов». О проекте: демонстрация ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-проект по образованию

    Набираем команду для нашего проекта. Курсы в Донецке по следующим направлениям: бухгалтерские курсы дизайнерские курсы компьютерные курсы языковые курсы бизнес-курсы тренинги *** Стоимость курса ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад