Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Обращаемся к вам с просьбой помочь собрать базу электронныхадресов по всем районам Киева с дальнейшей рассылкой. Мы подписали договор с компанией"Украиночка", которая занимаетсядоставкой питьевой воды. ...