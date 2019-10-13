Разработчик дизайнов, макетов, логотипов (UI/UX)

Доброго времени суток! Меня зовут Равиль и я являюсь cооснователем веб-студии Shano-Web. Ведя данную веб-студию, мы разработали не один десяток проектов, начиная от простых одностраничных сайтов, заканчивая интернет-магазином. На данный момент, в нашей компании 10 сотрудников, благодаря чему мы выполняем работу во много раз быстрее. Лично я сам, возьмусь за ваши проекты. Пишите нам! Будет сотрудничать.