Разработчик дизайнов, макетов, логотипов (UI/UX)
Доброго времени суток! Меня зовут Равиль и я являюсь cооснователем веб-студии Shano-Web. Ведя данную веб-студию, мы разработали не один десяток проектов, начиная от простых одностраничных сайтов, заканчивая интернет-магазином. На данный момент, в нашей компании 10 сотрудников, благодаря чему мы выполняем работу во много раз быстрее. Лично я сам, возьмусь за ваши проекты. Пишите нам! Будет сотрудничать.
Портфолио
- Logo Shanogram151 просмотр
- Design Star-Wars116 просмотров
- Design Фотосъемка108 просмотров
- Design Додо пицца120 просмотров
- Design Lock-master98 просмотров
- Design Kids-sport100 просмотров
- Design Sana100 просмотров
- Design i-energy86 просмотров
- Design ast-webkassa103 просмотра
- Design Shano-web106 просмотров
- Shanogram / Баннер02 по продвижению Instagram114 просмотров
- Shanogram / Баннер по продвижению Instagram123 просмотра
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $30от 5 дней
#204
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$2/час
от $15от 5 дней
#228
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $15от 3 дней
#529
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
#1529