rvsapkulov

Равиль Сапкулов rvsapkulov

 
25 летКазахстан/Астана
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработчик дизайнов, макетов, логотипов (UI/UX)

Доброго времени суток! Меня зовут Равиль и я являюсь cооснователем веб-студии Shano-Web. Ведя данную веб-студию, мы разработали не один десяток проектов, начиная от простых одностраничных сайтов, заканчивая интернет-магазином. На данный момент, в нашей компании 10 сотрудников, благодаря чему мы выполняем работу во много раз быстрее. Лично я сам, возьмусь за ваши проекты. Пишите нам! Будет сотрудничать.

Портфолио
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$5/час
от $30от 5 дней
#204
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$2/час
от $15от 5 дней
#228
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $15от 3 дней
#529
Дизайн сайтов
нет отзывов
$5/час
от $30от 3 дней
#1529