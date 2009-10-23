Имею большой (более 6 лет) опыт работы с программами 1С.

Знаю все основные конфигурации фирмы 1С.

Знание бухгалтерского и управленческого учета.

Разработка прикладных решений, доработка существующих конфигураций под нужды заказчиков, написание внешних отчетов и обработок, импорт-экспорт справочников и документов, формирование отчетов, документов, интеграция с внешними приложениями, конвертация данных, проектные работы.

Настройка обмена данными между базами через xls, dbf, txt, xml файлы.

Знание МОД, УРБД, РИБ.

Умение быстро разбираться в чужом коде.

Администрирование серверов баз данных (Windows Server 2000/2003, MS SQL 2000/2005).

Знание ГК, НК и ТК РФ.

Личностная характеристика:

Основные черты характера: высокая работоспособность, целеустремленность, инициативность, ответственность, последовательность, порядочность, доброжелательность, коммуникабельность, стремление к изучению новых технологий, быстрая обучаемость.

Вредных привычек не имею.

Сферы деятельности предприятий, на которых приходилось внедрять программы фирмы 1С, различные:

• Оператор мобильной связи (Мегафон): внедрена конфигурация под нужды предприятия, настроен обмен с интернет-приложениями, расширен функционал конфигурации для учета телефонов в разрезе серийных номеров, написан ряд специализированных отчетов, обучены сотрудники.

• Холдинговое предприятие, занимающееся торговлей нефтепродуктами и транспортными услугами: автоматизирован учет нефтепродуктов в разрезе тонн и литров на базе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», написан ряд отраслевых отчетов, автоматизирован обмен данными между конфигурациями. Внедрена отраслевая конфигурация «Управление автотранспортом». Настроены распределенные информационные базы (обмен данными между филиалами).

• Сеть обувных магазинов: написана конфигурация по учету обуви в разрезе цветов, размеров, написана системы обработки штрихкодирования (хранение в штрихкоде информации по номенклатуре, размеру и цвету), создан ряд сервисных обработок, облегчающих повседневную работу, подключено и настроено торговое оборудование «под ключ».

• Ювелирная торговля: внедрены и успешно взаимодействуют 3 основные конфигурации фирмы 1С – «1С:Управление торговлей», «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8». Создана система учета на основе типовой конфигурации «1С:Управление торговлей», расширен функционал типового решения – добавлен учет ювелирных изделий, специфичный для ювелирной торговли, в разрезе размеров изделий и веса (данные хранятся и по количеству, и по весу). Переделаны отчеты, настроены печатные формы документов, подключено торговое оборудование, настроен обмен данными между конфигурациями.

Несколько моих внедрений:

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=64097

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=64104

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=64107

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=68362

http://www.1c.ru/rus/partners/solutions/solution.jsp?SolutionID=64100