Образование
ВУЗ:МГТУ им.Н.Э.Баумана
Предполагаемый год окончания: 2015
Неполное высшее, Дневная/Очная форма обучения.
Факультет: Информатика и системы
Специальность: Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации
Навыки и умения
Английский язык (базовый).
Профессиональные навыки
Знаю HTML, CSS, Javascript, JQuery, PHP, MySQL. Знаю азы ActionScript, SVG, XML. В настоящее время изучаю python.
Дополнительные сведения
Неконфликтный, усидчивый, изучаю языки программирования самостоятельно. Желаю получить опыт работы в команде, дальнейшее развитие в сфере веб-программирования.
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