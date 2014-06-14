rwital

Виталий Рыжов rwital

 
31 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Образование

ВУЗ:МГТУ им.Н.Э.Баумана

Предполагаемый год окончания: 2015

Неполное высшее, Дневная/Очная форма обучения.

Факультет: Информатика и системы

Специальность: Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации

Навыки и умения

Английский язык (базовый).

Профессиональные навыки

Знаю HTML, CSS, Javascript, JQuery, PHP, MySQL. Знаю азы ActionScript, SVG, XML. В настоящее время изучаю python.

Дополнительные сведения

Неконфликтный, усидчивый, изучаю языки программирования самостоятельно. Желаю получить опыт работы в команде, дальнейшее развитие в сфере веб-программирования.

PHPJavascriptPythonMySQLHTMLCSSjQueryActionScript