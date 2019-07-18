Здравствуйте! Меня зовут Римма. На данный момент я прохожу курс СММ специалиста и ищу работу. Буду рада нашему сотрудничеству.

Здравствуйте! Меня зовут Римма. Я живу в Германии, в небольшой деревне, с мужем и двумя дочками. На данный момент я прохожу курс СММ специалиста и ищу работу.Я новичок в этом деле и за небольшую плату готова применить все инструменты для продвижения вашего бизнеса в Инстаграм.Я предлагаю Вам помочь в продвижение вашего проекта. В мою работу входит: определение ца, упаковка профиля,разработка стиля контента, написание контент плана и постов, прописание утп,создание таплинка, поиск методов продвижения, работа с блогерами, работа по бартеру, настройка таргетированной рекламы.Я добавлю в Ваш блог мягкости, непринуждённости и живой подачи. Вы получите бесконечный поток новых идей и ответственного работника, и как бонус - профессиональную поддержку моего наставника. Я хочу помочь Вам раскрутить свой бизнес правильно.Очень жду ваш ответ!  +4915201619351 это мой номер для связи.Как вам моё предложение? Вам удобно общаться в WhatsApp?