Александр Рязанов ryazanov_contextryazanov_context
29 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директ и Google Adwords
Стоимость: от 5 000 рублей (85$) за направление
Портфолио и цены
Собираю только целевые запросы, с которых будут продажи.
Кампании с KPI на количество ключевых слов - не беру, косвенные и холодные запросы - не собираю.
Составляю прогноз только по охвату и приблизительному бюджету
После предоплаты дам советы по сайту и настройке целей
После настройки - 1 неделю бесплатно веду кампанию
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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