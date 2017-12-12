Настраиваю контекстную рекламу в Яндекс Директ и Google Adwords

Стоимость: от 5 000 рублей (85$) за направление

Портфолио и цены

Собираю только целевые запросы, с которых будут продажи.

Кампании с KPI на количество ключевых слов - не беру, косвенные и холодные запросы - не собираю.

Составляю прогноз только по охвату и приблизительному бюджету

После предоплаты дам советы по сайту и настройке целей

После настройки - 1 неделю бесплатно веду кампанию