Пишу любые тексты для сайтов. Очень внимательна к срокам. Всегда на связи.

ПИШУ НА ЛЮБЫЕ ТЕМЫ, ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОШУСЬ К СРОКАМ.

Работаю по предоплате: 100% — для заказов на сумму менее 1000 руб., 50% — для заказов на сумму более 1000 руб.

С проверенными заказчиками работаю без предоплаты и на специальных условиях :)

Предпочитаю: Яндекс.Деньги, Вебмани и Qiwi (именно в такой последовательности).