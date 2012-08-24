Таша Рыбкина rybkina_tasharybkina_tasha
38 летРоссия/Ульяновск
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Пишу любые тексты для сайтов. Очень внимательна к срокам. Всегда на связи.
ПИШУ НА ЛЮБЫЕ ТЕМЫ, ОЧЕНЬ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОШУСЬ К СРОКАМ.
Работаю по предоплате: 100% — для заказов на сумму менее 1000 руб., 50% — для заказов на сумму более 1000 руб.
С проверенными заказчиками работаю без предоплаты и на специальных условиях :)
Предпочитаю: Яндекс.Деньги, Вебмани и Qiwi (именно в такой последовательности).
Действие аккаунта приостановлено!
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