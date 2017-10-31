Статьи, копирайт, рерайт, контент.
В настоящее время администратор и копирайтер строительного форума www.pointer.ru
С 1992 по 1998 год работал проектировщиком, дизайнером.
В прессе с 1999 года в качестве автора, корреспондента, редактора, контент-менеджера ("РиА-новости", "Московский комсомолец", Журналы "Рыболов", "Рыболов-Elite", "Рыболов Клуб", Газета "Рыбак Рыбака", "Диалоги о рыбалке", www.rybolov.ru, www.koex.ru, www.rgon.ru, www.rybak-rybaka.ru и т.д. ).
Навыки работы с цифровой техникой и обработкой фото (Photoshop). [email protected]
Образование: Средне-техническое архитектурное (МАСТ, 1989-92 г.) и Высшее экономическое (МИСИ, 1994-2000 г.).
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