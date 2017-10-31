Статьи, копирайт, рерайт, контент.

В настоящее время администратор и копирайтер строительного форума www.pointer.ru

С 1992 по 1998 год работал проектировщиком, дизайнером.

В прессе с 1999 года в качестве автора, корреспондента, редактора, контент-менеджера ("РиА-новости", "Московский комсомолец", Журналы "Рыболов", "Рыболов-Elite", "Рыболов Клуб", Газета "Рыбак Рыбака", "Диалоги о рыбалке", www.rybolov.ru, www.koex.ru, www.rgon.ru, www.rybak-rybaka.ru и т.д. ).

Навыки работы с цифровой техникой и обработкой фото (Photoshop). [email protected]

Образование: Средне-техническое архитектурное (МАСТ, 1989-92 г.) и Высшее экономическое (МИСИ, 1994-2000 г.).