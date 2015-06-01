Программист 1С-Битрикс

Веб-программирование (php), системное администрирование. Специализация - 1С-Битрикс.

Опыт работы с Битриксом - 7 лет. Реализую любые задачи, большой опыт работы с чужим кодом.

Знание языков: php, html, css - отлично, js - хорошо.

Администрирование unix (linux, freebsd), настройка серверов, apache/php/mysql/postfix/dns/smb/ntp/vpn и прочее.

Час работы - 10 у.е., на больших проектах или при постоянном сотрудничестве - 8 у.е.

Мои преимущества:

1. Безошибочный и эффективный код.

2. Умение разобраться в чужом коде, в т.ч. корявом. По желанию заказчика могу либо оставить основу неизменной, исправив только ошибки (при остром дефиците времени или малом бюджете), либо оптимизировать/переписать с нуля для большей эффективности (уменьшения времени выполения кода и упрощения расширяемости на будущее).

3. Быстрое выполнение любых задач.

4. Сложная задача не препятствие, а вызов - пока не решу, не успокоюсь.

5. Способность без вмешательства верстальщика решать возникающие при интеграции верстки проблемы (как показывает практика, многие верстальщики пишут стили так, что только образцы страниц выглядят корректно, не учитывая, что реально картинки и тексты при наполнении сайта контентом могут иметь отличные от макета размеры).

6. Умение вникнуть в саму суть задачи с точки зрения как заказчика, так и потенциальных посетителей сайта, способность видеть некорректные (противоречивые, неоптимальные, допускающие несколько толкований или не соответствующие общей логике сайта) места в ТЗ, грамотно и понятно поставить вопросы для их уточнения. В случае, если заказчик сам не уверен, что именно он хочет получить - сам предлагаю варианты.

Мои недостатки:

1. Отсутствие строгого графика - в любое время суток могу быть онлайн или оффлайн без всякого расписания. Реально онлайн бываю обычно часов 10-12 в сутки, независимо от дня недели, но каждый день в разное время. Соответственно, если вам нужно, чтобы исполнитель был доступен с понедельника по пятницу с 8 до 17 - это не ко мне, я работаю сугубо по свободному графику. С другой стороны, если надо - могу появиться в любое время, т.е. если заранее предупредить, что нужно быть онлайн в такой-то день, в такое-то время - проблем не будет.

2. Сложности с предварительной оценкой объема работ - к сожалению, этой премудрости я так до сих пор и не научился. Когда вижу ТЗ и называю сроки исполнения - могу ошибиться вдвое в любую сторону. Соответственно, предпочитаю, чтобы менеджер сам предлагал сроки и сумму оплаты - базовую, для обсуждения.