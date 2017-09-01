Требуется написание индивидуальных торговых индикаторов на С#, с целью последующего ввода скрипта в программу TSlab. Как мне подсказали, грамотно задача формулируется как: "Написание библиотеки, наследующей заданный интерфейс". С API документацией для программы TSlab 2.0 можно познакомиться ...
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- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Во вложении сырой проект: http://rapid.ufanet.ru/29650935 Он умеет пользоваться API биржи bitfinex.com Нужно на с# написать следующее: 1) Мне надо сделать интерфейс адаптера, чтобы потом наследовать его в случае адаптации робота под другие биржи, 2) Адаптировать API из вложения под этот ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна программа для скачивания котировок с сайта криптовалютных бирж через их открытые API. Биржи: bitfinex.com bittrex.com poloniex.com Необходим графический интерфейс. Пример конечного результата: программа Quotes Updater. http://sib-algo.ru/quotes-updater Итого: В программе должны быть предусмотрены те же переменные, что и на сайте. После указания биржи, монеты, интервала ...Системное программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад