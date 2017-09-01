Во вложении сырой проект: http://rapid.ufanet.ru/29650935 Он умеет пользоваться API биржи bitfinex.com Нужно на с# написать следующее: 1) Мне надо сделать интерфейс адаптера, чтобы потом наследовать его в случае адаптации робота под другие биржи, 2) Адаптировать API из вложения под этот ...