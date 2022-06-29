👍🔥 Якісний переклад з / на Польську 🔥👍

Вітаю!👋

Жив у Варшаві, більше 5 років, польська на рівні C2.

Маю великий досвід у перекладі з / на польську. Працюю з усіма видами текстів, документів, юридичної документаціі, переклад сайтів ( по тематиці SEO ), та інше.

Прошу ознайомитися з частиною моїх робіт, у портфоліо (на Freelancehunt)

Готовій розпочати співпрацю. Гарантую: якісне та швидке виконання роботи за привабливою ціною.

💬 На "Weblancer" я нещодавно, але Ви можете ознайомитися з моїми відгуками, та портфоліо на "Freelancehunt" за ніком "rymar_work" .

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