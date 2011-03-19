ryzhenkoa

Рыженко Александр ryzhenkoa

 
37 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Профессиональые знания и навыки:

• высокий уровень знаний XHTML 1.0, CSS 1/2/3;

• средний уровень знаний JavaScript (jQuery 1.4);

• кроссбраузерная блочная вёрстка;

• вёрстка по стандартам W3C;

• создание и нарезка дизайн-макетов (PSD) сайтов;

• опыт работы с программами Adobe Photoshop CS4, Aptana Studio 2.0;

• знание основных положений SEO оптимизации;

Личные качества: быстрая обучаемость, стремление к самосовершенствованию, слежение за развитием web-технологий, ответственность, пунктуальность, порядочность, аккуратность.

JavascriptCSSjQueryPhotoshop
Портфолио