Профессиональые знания и навыки:
• высокий уровень знаний XHTML 1.0, CSS 1/2/3;
• средний уровень знаний JavaScript (jQuery 1.4);
• кроссбраузерная блочная вёрстка;
• вёрстка по стандартам W3C;
• создание и нарезка дизайн-макетов (PSD) сайтов;
• опыт работы с программами Adobe Photoshop CS4, Aptana Studio 2.0;
• знание основных положений SEO оптимизации;
Личные качества: быстрая обучаемость, стремление к самосовершенствованию, слежение за развитием web-технологий, ответственность, пунктуальность, порядочность, аккуратность.
Портфолио
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