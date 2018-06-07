ryzhkin2017

Сделаем сайты и интернет магазины. Landing pages, Hyip проект, Сайт инвестиций МЛМ, Экономическую игру, онлайн казино и лотереи

Находим IT решения для успешного бизнеса, сделаем сайты и интернет магазины с высокими показателями. Landing pages, Hyip проект, Сайт инвестиций МЛМ, Экономическую игру, онлайн казино и лотереи, форумы и блоги, доски знакомств и городских объявлений. Исправим чужие ошибки или доработаем, то что не смогли другие!Полный комплекс услуг по разработке, развитию и сопровождению сайта по разумным ценамПродвижение сайтов, Разработка дизайна сайта, Разработка веб сайтов, Создание интернет-магазинов с высокими показателями, Лендинг пейдж. Работаем с Shop-Script, Opencart, Drupal, MODX, Magento, WordPress, PrestaShop, ImageCMS, TYPO3 CMS, CMS Made Simple, и другими CMS.А также Установка настройка любой платежной системы, настройка мерчанта для вашего сайта. Подключение и настройка зарубежных платежных систем таких как Stripe, 2Checkout, Square, Authorize и другие. Сделаем для вас кошельки в электронных платежных системах, откроем, верифицируем и настроим криптовалютный кошелек либо мерчант.С ноля сделаем, зарегистрируем, настроим, прием платежей в любой валюте из любой страны! Поможем решить трудно решаемые вопросы, в любом IT направлении.