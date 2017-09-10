s-freelance

Сертифицированный специалист Яндекс Директ и Google Adwords
Личный опыт: настройка и ведение рекламы от малого до крупного бизнеса.
Около 60 проектов с различными тематиками.
- Анализ существующих рекламных кампаний;
- Рекомендации для сайта;
- Составление масок ключевых слов;
- Парсинг ключевых слов;
- Минусация и ручная чистка, собираются все минус-слова;
- Отображаемые ссылки;
- Продающий текст;
- UTM- метки;
- Быстрые дополнительные ссылки;
- Уточнения;
- Виртуальная визитка;
- Тестирование ставок;
- Составление текстов объявлений;
- Изображения для РСЯ и КМС;
- 1 ключ = 1 объявление;
- Отдельная кампания в РСЯ и КМС;
- Кампания на тех, кто уже посетил ваш сайт (Ретаргетинг и Ремаркетинг);
- Возможность ведения кампании на вашем аккаунте;
- Бесплатное ведение кампании в течение 7 дней (корректировка ставок, добавление новых минус-слов, корректировки по полу, возрасту, изменение текста объявлений (все это при необходимости).
Действие аккаунта приостановлено!