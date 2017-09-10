s-freelance

Саевич s-freelance

 
34 годаБеларусь/Брест
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Сертифицированный специалист Яндекс Директ и Google Adwords

Личный опыт: настройка и ведение рекламы от малого до крупного бизнеса. 

Около 60 проектов с различными тематиками.

  • Анализ существующих рекламных кампаний;
  • Рекомендации для сайта;
  • Составление масок ключевых слов;
  • Парсинг ключевых слов;
  • Минусация и ручная чистка, собираются все минус-слова;
  • Отображаемые ссылки;
  • Продающий текст;
  • UTM- метки;
  • Быстрые дополнительные ссылки;
  • Уточнения;
  • Виртуальная визитка;
  • Тестирование ставок;
  • Составление текстов объявлений;
  • Изображения для РСЯ и КМС;
  • 1 ключ = 1 объявление;
  • Отдельная кампания в РСЯ и КМС;
  • Кампания на тех, кто уже посетил ваш сайт (Ретаргетинг и Ремаркетинг);
  • Возможность ведения кампании на вашем аккаунте;
  • Бесплатное ведение кампании в течение 7 дней (корректировка ставок, добавление новых минус-слов, корректировки по полу, возрасту, изменение текста объявлений (все это при необходимости).
Google AdsРекламная кампания