Опыт работы:
МГОУ "Гимназия - Детский сад "Тарасовка",
заместитель директора по связям с общественностью и обучению иностранным языкам
Немецкий культурный центр им. Гёте,
преподаватель немецкого языка каак иностранный (все ступени, вкл. KDS, GDS)
Московский Городской педагогический университет, Институт иностранных языков, факультет романо-германской филологии, ст. преподаватель;
опыт сотрудничества:
Московский Дом фотографии (Мультимедия-комплекс),
Галерея Stella Art Foundation
публикации переводов:
"Помнить вечно" М., 1995, (Автор-составитель Павел Френкель)
"Артур Кронфельд: Становление синдромологии и концепции шизофрении» (работы 1935-1940 гг.) – М., Изд. "Класс", 2006
"Борис Орлов. Круг героев", Каталог к выставке, Галерея Stella Art Foundation - М., 2010
"А дедушка в костюме?" - М., ИД КомпасГид, 2010
"В темноте" - М., ИД КомпасГид, 2011