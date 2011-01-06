Перевод, лит. перевод рус-нем, нем-рус, англ-рус; коррект., редакт.

Опыт работы:

МГОУ "Гимназия - Детский сад "Тарасовка",

заместитель директора по связям с общественностью и обучению иностранным языкам

Немецкий культурный центр им. Гёте,

преподаватель немецкого языка каак иностранный (все ступени, вкл. KDS, GDS)

Московский Городской педагогический университет, Институт иностранных языков, факультет романо-германской филологии, ст. преподаватель;

опыт сотрудничества:

Московский Дом фотографии (Мультимедия-комплекс),

Галерея Stella Art Foundation

публикации переводов:

"Помнить вечно" М., 1995, (Автор-составитель Павел Френкель)

"Артур Кронфельд: Становление синдромологии и концепции шизофрении» (работы 1935-1940 гг.) – М., Изд. "Класс", 2006

"Борис Орлов. Круг героев", Каталог к выставке, Галерея Stella Art Foundation - М., 2010

"А дедушка в костюме?" - М., ИД КомпасГид, 2010

"В темноте" - М., ИД КомпасГид, 2011