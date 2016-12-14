Профессиональное наполнение сайта контентом

Здравствуйте, уважаемые заказчики и просто коллеги. Меня зовут Казак Сергей Владимирович. Я предлагаю свои услуги в сфере контент-менеджмента и копирайтинга/рерайтинга. Предпочитаю заниматься наполнением интернет-магазинов, также имею отличное знание всех офисных программ, начальное знание движков: Joomla, WordPress, Drupal, HTML... Для меня подойдет свободный график любо неполный день работы.

Тип работы: Частичная занятость, свободный график.

Личная информация:

Адрес: Р.Беларусь, г. Гомель

Дата рождения: 26 февраля 1993г. (22 лет)

Семейное положение: Не женат

Образование:

Учебное заведение: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

Время обучения: С 2010 по 2015 год

Факультет: математический

Специальность: Прикладная математика (математик-программист)

Форма обучения: заочная

Опыт работы:

Период работы: с ноября 2011 по настоящее время

Функциональные обязанности: занимался нахождением контента, картинок, и их загрузкой на сам сайт.

Дополнительная информация:

Иностранные языки: начальное знание английского, немецкого языка

Уровень владения компьютером: опытный пользователь

Личные качества: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к профессиональному совершенству, самообучаемость, нацеленность на результат.