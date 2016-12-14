Здравствуйте, уважаемые заказчики и просто коллеги. Меня зовут Казак Сергей Владимирович. Я предлагаю свои услуги в сфере контент-менеджмента и копирайтинга/рерайтинга. Предпочитаю заниматься наполнением интернет-магазинов, также имею отличное знание всех офисных программ, начальное знание движков: Joomla, WordPress, Drupal, HTML... Для меня подойдет свободный график любо неполный день работы.
Тип работы: Частичная занятость, свободный график.
Личная информация:
Адрес: Р.Беларусь, г. Гомель
Дата рождения: 26 февраля 1993г. (22 лет)
Семейное положение: Не женат
Образование:
Учебное заведение: Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины
Время обучения: С 2010 по 2015 год
Факультет: математический
Специальность: Прикладная математика (математик-программист)
Форма обучения: заочная
Опыт работы:
Период работы: с ноября 2011 по настоящее время
Функциональные обязанности: занимался нахождением контента, картинок, и их загрузкой на сам сайт.
Дополнительная информация:
Иностранные языки: начальное знание английского, немецкого языка
Уровень владения компьютером: опытный пользователь
Личные качества: ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, стремление к профессиональному совершенству, самообучаемость, нацеленность на результат.
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