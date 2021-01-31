s-veronika-o

Контент-менеджер

﻿Приветствую вас! Меня зовут Вероника

Имею опыт работы с такой платформой, как WordPress (заполнение сайтов контентом). Мною были заполнены: музыкальный сайт текстами песен, кулинарные сайты-рецептами, новостной сайт, сайт Лондонского женского журнала и многие др.

Возможна работа на постоянной основе :)

Легкообучаема, поэтому могу работать не только через WordPress.